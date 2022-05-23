В понедельник, 23 мая, у Главпочтамта на Майдане в Киеве выстроилась очередь из желающих купить почтовую марку "Русский военный корабль... Всьо". Ее продажа начнется в 14:00, но уже сейчас на улице стоит порядка пятисот человек.

Фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Напомним, выпуском этой марки в "Укрпочте" решили "отметить" 40 дней с момента потопления крейсера "Москва".

Ранее сообщалось, что в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой марки с самолетом "Мрия".

Кроме того, мы писали, что в Польше выпустили почтовую марку с Зеленским.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.