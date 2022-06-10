В России некоторые военные заводы уже перешли на трехсменную (то есть - круглосуточную) систему работы.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил первый зампред коллегии ВПК Андрей Ельчанинов.

По его словам, в российской оборонке сейчас "загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы".

Также он допустил, что в отдельных случаях, "не массово", могут быть отсрочки по исполнению экспортных контрактов.

Ельчанинов перечислил, с дефицитом каких комплектующих российский ВПК столкнулся из-за санкций.

"Предприятия столкнулись с отказом поставок электронно-компонентной базы, подшипников, сырья и материалов, используемых в производстве: резинотехнические изделия, каучуки, клеи, смеси, краски", - заявил он и добавил, что сейчас логистика получения этих товаров меняется.

Также Ельчанинов допустил, что Россия будет закупать иностранные беспилотники через дружественные себе страны.

"Можно не только в Китае закупить те же беспилотники, а посмотреть и в других странах, которые остаются нашими партнерами. Такие консультации были и продолжаются", - сообщил он.

Проблема с беспилотниками - одна из важнейших в российской армии и серьезный фактор сдерживания наступления РФ в Украине. И, раз речь идет о закупках, то произвести быстро нужное количество разведывательно-ударных БПЛА Россия не может.

Также появились данные, что в РФ возник дефицит высокоточных крылатых ракет, поэтому для обстрелов Украины враг начал использовать советские Х-22. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"Мы заметили, что Россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", - рассказал он.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о нанесении ракетных ударов по аэродрому в Днепре и предприятию в Харькове.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.