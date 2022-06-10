В Кривом Роге возобновляет работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "Арселор Миттал", который ранее остановился из-за войны.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов страны запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

До запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие уже на пути к этому. Компания строит новую логистику и ищет новые рынки сбыта", - написал он.

Сейчас в Кривом Роге работают все семь промышленных предприятий. В области - 21 из 22 крупных промышленных производств, добавил Резниченко.

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге из-за удара россиян было уничтожено одно из промышленных предприятий промзоны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.