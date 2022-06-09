Российские войска обстреляли территорию цеха производства аммиака химического завода "Азот" в Северодонецке. За сутки в Луганской области погибли четыре человека.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, россияне дважды попали по северодонецкому "Азоту". Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них - цех производства аммиака. О последствиях обстрелов завода Гайдай пообещал рассказать детально позже.

Вместе с тем, в регионе из-за обстрелов за минувшие сутки погиб житель Северодонецка, который был ранен еще 6 июня. Также враг отнял жизнь и у троих жителей Лисичанска - погиб мужчина и две женщины. Пострадали за сутки шестеро жителей Лисичанска.

Отметим, что промзону в Северодонецке контролируют ВСУ.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по Северодонецку была повреждена цистерна с азотной кислотой.

Также мы писали, что по "Азоту" россияне уже наносили ракетные удары.

Кроме того, Гайдай считает, что в Северодонецке может появиться своя "Азовсталь". По его словам, около 800 человек прячутся в советских бомбоубежищах под химическим заводом "Азот".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.