Россия систематически обстреливает вагоноремонтные заводы, чтобы сделать Украину немобильной - глава УЗ
Россия начала систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. Таким образом россияне хотят сделать Украину немобильной.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас это одна из главных стратегий противника.
"На следующий день (после удара по киевскому ДВРЗ - Ред.) россияне ударили еще по одному вагоноремонтному заводу. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", - заявил Камышин.
Напомним, ракетный удар по ДВРЗ был нанесен 5 июня. Сегодня в эфире телемарафона был показан репортаж о состоянии предприятия.
А за несколько дней до этого россияне нанесли ракетный удар по ж/д инфраструктуре Львовской области.
Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.
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