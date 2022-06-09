Российские войска готовятся к полному захвату Запорожской области - Генштаб ВСУ
Российские войска пытаются возобновить наступление для полного захвата Запорожской области.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По словам Громова, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.
"Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.
Кроме того, представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.
Напомним, Россия перебросила 30 старых танков в Васильевку, что в 35 км от Запорожья.
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