Российские войска пытаются возобновить наступление для полного захвата Запорожской области.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Громова, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

Кроме того, представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

Напомним, Россия перебросила 30 старых танков в Васильевку, что в 35 км от Запорожья.

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