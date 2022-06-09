Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Фото: blizko.by

Российские войска пытаются возобновить наступление для полного захвата Запорожской области.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Громова, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

Кроме того, представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу. 

Напомним, Россия перебросила 30 старых танков в Васильевку, что в 35 км от Запорожья.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее угрожающая ситуация сложилась в Запорожской области. По его словам, россияне готовятся к захвату Запорожья.

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