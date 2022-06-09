Президент РФ Владимир Путин прямым текстом заявил, что Россия будет расширять свою территорию.

"Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", — приводят слова Путина российские СМИ.

Он сравнил войну в Украине с войной Петра І против Швеции.

"Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан — когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства", — заявил Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями и стартаперами.

Таким образом Путин озвучил свою позицию по вопросу о планах присоединения захваченных территорий Украины к РФ.

Ранее сообщалось, что "власти" оккупированной Херсонской области планируют провести "референдум" о присоединении к РФ до конца года.

Подобные сроки "референдума" озвучили и "власти" оккупированной Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.