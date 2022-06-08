В оккупированной Запорожской области уже идет подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России. Об этом заявил назначенный Россией представитель "администрации" Владимир Рогов, сообщают российские СМИ.

По его словам, подготовка займет несколько месяцев, а сам "референдум" пройдет в этом году.

Напомним, вчера в захваченной части Запорожской области побывал первый зампред президента РФ Сергей Кириенко. Там он заявил, что захваченные регионы юга Украины планируется "присоединить" к России.

Вместе с тем, Песков вчера опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что при заключении нового соглашения России с Украиной в случае, если Киев пойдет на контакт, статус Херсонской и Запорожской областей обсуждаться не будет.

Кроме того, британская разведка сообщала, что в оккупированной Херсонской области Россия насильственно приводит свою администрацию в соответствие с администрацией РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.