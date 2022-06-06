России удалось оккупировать почти 60% территории Запорожской области и бои продолжаются.

Такие данные местные власти сообщили президенту Владимиру Зеленскому, который приехал в регион.

"Губернатор Александр Старух доложил Президенту, что около 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Также в области из-за войны обесточено 77 населенных пунктов, разрушен 2 701 объект инфраструктуры, из которых уже восстановлено почти 700.

В регионе созданы гуманитарные хабы для приема жителей из временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

Президент поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий.

Ранее назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о "национализации" украинского госимущества.

А в "Единой России" заявили, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей войдут в состав РФ.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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