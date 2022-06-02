В "Энергоатоме" отрицают информацию, что Украина готовится остановить Запорожскую АЭС при малейшей угрозе потери контроля над ней.

Об этом говорится в телеграм-канале НАЭК.

"Сегодня в информационном пространстве появились сообщения о возможных сценариях отключения Запорожской АЭС. В связи с этим Энергоатом официально заявляет, что сегодня существует только один сценарий – это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с точки зрения безопасности, ни с технической, ни с экономической, ни с политической точки зрения", — говорится в сообщении.

Также в компании говорят, что у них "есть все основания" заявлять, что АЭС продолжит работать именно в энергосистеме Украины, поэтому просят всех "прекратить спекуляции и разные гипотезы о дальнейшей работе ЗАЭС".

Ранее "Энергоатом" назвал фейком информацию о тысячах тонн "военного" урана и плутония на Запорожской АЭС.

Также в "Укрэнерго" говорили, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.