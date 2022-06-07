"Энергоатом" обвиняет МАГАТЭ в попытке "легитимизировать оккупацию" из-за планов посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС.

Пост с критикой в Telegram госкомпании появился после того, как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что организация собирается отправить на АЭС экспертную миссию из-за того, что крупнейшая в Европе АЭС перестала передавать данные о состоянии ядерных материалов.

В "Энергоатоме" заявили, что Киев не приглашал Гросси на Запорожскую АЭС. По их мнению, такой визит будет возможен только после восстановления контроля над станцией.

Украина рассматривает сообщение главы МАГАТЭ как попытку добраться до ЗАЭС любыми способами, чтобы "узаконить пребывание там оккупантов и фактически одобрить все их действия", подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, Запорожская АЭС находится на территории оккупированного российскими войсками Энергодара.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" заявили, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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