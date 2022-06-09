Вслед за назначенными РФ "властями" в оккупированной Запорожской области, на Херсонщине в оккупационной "администрации" тоже заявили, что планируют провести "референдум" по присоединению к РФ до конца года.

Об этом заявил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов, пишет "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что "власти" оккупированной Херсонщины заявили, что референдум состоится после "стабилизации ситуации в регионе".

Вместе с тем, мы рассказывали, что в РФ заявили, что "референдумы" о "присоединении" оккупированных территорий могут пройти в течение года.

Кроме того, мы сообщали, что в России не видят "лимита" на присоединение украинских регионов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.