Назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что на территории региона проведут "референдум" о вхождении в состав РФ. По его словам, для принятия соответствующего решения уже создан промежуточный совет. Об этом сообщают российские СМИ.

После "референдума", по его словам, вероятно, в регионе пройдут "выборы". Также Стремоусов заявил, что украинские банки в Херсонской области работать уже не будут.

Напомним, что разговоры о "референдуме" в Херсоне оккупационные власти ведут еще с самого захвата города. Была информация о подготовке к нему в конце апреля. Даты "референдумов" не раз переносились, пока оккупационные "власти" не сообщили, что "референдум" пройдет после стабилизации ситуации - то есть после окончания войны.

Между тем, в РФ заявили, что "референдумы" о "присоединении" оккупированных территорий могут пройти в течение года.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.