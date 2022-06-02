В России заявляют, что не существует "лимита" на присоединение украинских регионов к РФ.

Такое заявление сделал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он считает, что в состав РФ может быть включен любой регион Украины.

"Не существует никакого "лимита" на присоединение к России украинских регионов", – говорится в письменном заявлении Миронова.

Ранее глава международного комитета Российской Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что рассчитывает на "присоединение" Донецкой, Луганской и Херсонской областей к РФ уже в июле.

Хотя "сенатор Совета Федерации от Крыма" Сергей Цеков заявлял, что "референдумы" о "присоединении" оккупированных территорий могут пройти в течение года.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.