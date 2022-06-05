Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что президент РФ Владимир Путин не решится нанести ядерный удар, а использует эту угрозу для "продавливания" позиции Запада.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать правду или нет правду говорит Путин", - сказал Денисенко.

По его мнению, Западу Украина должна доносить мысль о том, что Путин блефует.

Ранее в России объявили учения стратегических ядерных сил.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза применения ядерного оружия Россией всё ещё существует.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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