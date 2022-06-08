Председатель партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью The Guardian отвергла предположение, что российский президент Путин "сошел с ума".

Она назвала Владимира Путина "абсолютно рациональным, холодным, жестоким, черным злом" и заявила, что он полон решимости войти в российскую историю рядом со Сталиным и Петром Великим.

"Он действует в соответствии со своей собственной темной логикой", — сказала Тимошенко.

"Им движет идея исторической миссии, и он хочет создать империю. Это его гиперцель. Это происходит из глубокого внутреннего желания и веры", – добавила она.

Лидер "Батькивщины" предположила, что амбиции Путина выходят за рамки захвата украинской территории и свержения ее прозападного правительства.

По ее словам, его геополитическая цель заключалась в том, чтобы захватить Беларусь, Грузию и Молдову, а также контролировать Центральную и Восточную Европу, включая страны Балтии, как это делала Москва в советские времена.

Ранее The Guardian сообщал, что президент России Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.