"ЛДНР" и захваченные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России, а глав так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника могут заменить российскими чиновниками. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Издание со ссылкой на близкий к администрации президента России источник пишет, что Пушилин и Пасечник могут лишиться своих постов. Причем уже в ближайшее время.

В частности, их могут заменить российскими чиновниками. В Кремле ищут "политруков" - чиновников и политтехнологов, которые будут заниматься политической, общественной и информационной работой на захваченных территориях. "Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении", - отметил собеседник.

"Медуза" отмечает, что эту информацию пока не удалось подтвердить официально.

Один из источников заявил, что отдельный "округ РФ" из захваченных территорий должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России (обсуждается две даты их проведения - июль, если позволит обстановка на фронте, либо, что более вероятно - 11 сентября, единый день голосования в РФ). Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут".

СМИ пишет, что создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Его в Кремле считают "кризисным менеджером".

Рапопорт уже занимался Донбассом в 2014 году. Во время "кураторства" Суркова над Донбассом он занимал пост замглавы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, пишет "Медуза".

Источники "Медузы" сообщают, что Рапопорт уже на Донбассе и посещает захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, Пасечник ранее заявил, что "ЛНР" примет решение о присоединении к РФ после "освобождения своих территорий".

Тем временем в "ДНР" распустили "правительство республики" и назначили заместителем "премьера ДНР" российского чиновника и специалиста по ж/д Евгения Солнцева.

Как сообщала "Страна", война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.