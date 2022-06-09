В "органы управления" "ДНР" назначили еще одного российского чиновника. Заместителем нового донецкого "премьера" Виталия Хоценко стал Евгений Солнцев, сообщают российские СМИ.

Ранее он работал помощником министра строительства РФ, а также руководил филиалом РЖД - дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

О нем известно, что в 2002 году окончил Воронежский Архитектурно-строительный институт, в 2010 – Московский строительный университет.

Доктор технических наук. Большая часть управленческой карьеры связана с РЖД. Был заместителем управляющего строительно-монтажным трестом "Желдортрест", стал - начальником дирекции по комплексной реконструкции железных дорог.

А первым замом Пушилина стал Александр Костомаров. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области РФ.

Как писала "Страна", на днях в "ДНР" распустили "правительство республики". Глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин сообщил об отставке "главы правительства" Александра Ананченко.

Временным главой "правительства" в "ДНР" назначили чиновника из России - Виталия Хоценко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.