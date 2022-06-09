Советник мэра Мариуполя подтвердил информацию, что в Мариуполе "ДНР" начала выдавать жителям города пенсии в рублях.

Об этом заявил Петр Андрющенко заявил в своем Telegram-канале.

По его данным, в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысяч.

"Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров", – рассказал Андрющенко.

Андрющенко отметил, что пенсии выдаются наличными, которые россияне завезли накануне в бронированных автомобилях.

Также ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты начали принимать документы для выдачи российских паспортов.

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