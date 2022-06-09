В ВОЗ не подтверждают информацию о вспышке холеры в Мариуполе, о вероятности которой недавно сообщал советник мэра Петр Андрющенко. Впрочем, в организации констатируют, что "война увеличивает риск возникновения инфекционных болезней" в городе.

"В Мариуполе из-за повреждений вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры мы заранее доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации" - заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Напомним, в мае региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявляла о риске холеры в Мариуполе из-за многочисленных прорывов водопровода.

Советник мэра Андрющенко посвятил холере в городе несколько постов и комментариев. Он заявлял, что "власти" закрыли город на выезд, вероятно, из-за эпидемии, а также не дают доступа к пляжам. Также он предполагал, что холеру в Мариуполь завезли россияне.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что из-за отсутствия доступа к питьевой воде, а также массовых захоронениях во дворах домов, в оккупированном Мариуполе может быть серьезная вспышка заболеваний - например, холеры.

Как писала "Страна", в захваченном Мариуполе число жителей уменьшилось в пять раз.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.