Более тысячи украинских военных, сдавшихся в Мариуполе, этапированы на территорию России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время в Россию отправят еще часть украинских военнопленных. Сообщается, что это те, кто вышел из "Азовстали".

С ними проводят "следственные действия", включая очные ставки. Часть из тех, кого перевезли в РФ - более ста человек - находятся в Москве. По данным агентства, это в основном иностранцы (не украинцы).

Ранее жена главы "Азова" Дениса Прокопенко сообщала, что ее муж находится в Еленовской колонии на территории "ДНР".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера заявил, что общее количество украинских пленных составило 6,4 тысячи. Украинская сторона этих цифр не подтверждала.

Кроме того, сообщалось, что украинским военным из "Азовстали" в "ДНР" грозят смертной казнью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.