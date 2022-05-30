Из-за военных действий повышается температура воздуха, ухудшается качество питьевой воды, невозможно соблюдение санитарных норм. Это может привести к развитию инфекционных заболеваний, в том числе и холеры. Специалисты из Центра общественного здоровья рассказали украинцам, как предотвратить заражение.

"Холера - это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без должного лечения может привести к смерти", - сообзают специалисты.

Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени, в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов, при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более; в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев.

Симптомы холеры:

частый, до 10 и более раз в сутки, понос. Из-за чего в организме происходит утрата огромного количества воды;

мышечные судороги, появляющиеся из-за утраты с жидкостью микроэлементов;

обострение черт лица, западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

потеря упругости и снижение температуры кожи, из-за чего она становится морщинистой;

одышка, резкая слабость.

При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать следующие правила:

кипятить воду;

тщательно мыть руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;

следить за качеством и свежестью пищевых продуктов;

по возможности использовать таблетки для обеззараживания воды перед ее кипячением;

мыть овощи и фрукты перед употреблением;

тщательно готовить еду, проваривать и прожаривать продукты перед употреблением.

При своевременном лечении нетяжелая форма холеры заканчивается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2-3 дней у больного может развиться кома, возможны летальные исходы.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

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