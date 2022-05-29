Нормализация режимов питания и сна поможет бороться с усталостью. Фото: Новости Германии

В Министерстве охраны здоровья назвали маркеры усталости и дали советы украинцам, как бороться с этим неприятным состоянием во время войны.

Об этом МОЗ пишет в Facebook.

Из-за боевых действий наше психологическое и физическое состояния меняются. Каждый день мы испытываем много эмоций. Также следует учитывать нерациональный режим дня, режим приема пищи и график сна. В такие моменты наш организм чрезмерно истощается. Чувствовать себя не в тонусе в военное время – это нормально. Однако если перейти границу, то снижается работоспособность и развивается выраженная усталость.

Минздрав публикует информацию о том, как проявляется усталость и как ее преодолеть. Следует помнить, что на сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости. Однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость.

По данным МОЗ, маркерами усталости являются следующие признаки:

  • чувство упадка сил, когда человек не может выполнять надлежащим образом свою работу;
  • снижение способности концентрации внимания;
  • ухудшение памяти;
  • утрата критического мышления;
  • снижение интереса к работе;
  • повышенная раздражительность;
  • сонливость;
  • повышение артериального давления и частоты пульса.

Медики советуют для преодоления синдрома усталости нормализовать режимы питания и сна, а также систематически заниматься физическими упражнениями.

Маркеры усталости

Как преодолеть усталость

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