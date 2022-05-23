Из-за боевых действий наше психологическое и физическое состояние меняются, а организм истощается. Поэтому чувствовать усталость - нормально. Но если довести себя до истощения и вовремя не позаботиться о своем состоянии, это негативно повлияет на наш организм.

Центр общественного здоровья рассказал, что делать с усталостью.

По словам специалиста, важно заметить моменты усталости и давать себе хорошую передышку, менять деятельность.

"Старайтесь правильно распределять время активности и отдыха. Распределяйте задачи по важности и срочности выполнения. В случае большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к близким и коллегам. Делайте непродолжительные, желательно активные перерывы, например можно выйти на свежий воздух и пройтись пешком минут 20–30. Если вы занимались физическим и тяжелым трудом - в перерывах на отдых переключайтесь на умственную деятельность", -советует ЦОЗ.

Также стоит обратить внимание на свой сон. Взрослым нужно спать не менее 7 часов или больше.

"Перед сном старайтесь ограничить просмотр эмоционально насыщенных телевизионных передач и социальных сетей", - советуют специалисты.



Важно правильно организовать питание и в целом отказаться от вредных привычек.

"Не забывайте двигаться. Прежде всего, во время физической активности снижается уровень гормона стресса кортизола, и есть еще ряд преимуществ. Любая физическая активность - бег, плавание, езда на велосипеде - придаст заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными", - пишут специалисты.



Старайтесь строить вокруг себя дружелюбную атмосферу и в любой ситуации сохраняйте оптимизм и чувство юмора. Если все попытки остались напрасными и ваше здоровье не улучшилось - обратитесь за помощью к специалисту.

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