Гепатит B - это вирусная инфекция, поражающая печень. Во время острой стадии большинство людей вообще не испытывают никаких симптомов. Но заболевание может переходить в хроническую форму с высоким риском смерти.

В украинском Минздраве рассказали, что вирус передается через жидкости инфицированного человека: кровь, семенная или вагинальная жидкость, а также через слюну.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Инфицирование может произойти во время медицинских процедур из-за нестерильных медицинских предметов, также через иглы для татуирования или маникюрные принадлежности, которые не подверглись достаточной обработке для стерилизации. Также вирус передается во время незащищенного полового акта.

Большинство людей не испытывают никаких симптомов во время острой стадии инфекции. Но некоторые могут испытывать такие симптомы:

пожелтение кожи и глаз;

потемнение мочи;

чрезмерную усталость;

тошноту и рвоту;

боль в животе.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Предотвратить заболевание можно благодаря безопасной и эффективной вакцине. Дети должны получить три дозы вакцины от гепатита В - первую прививку в течение 24 часов от рождения, вторую дозу в возрасте 1 месяц и третью - в 6 месяцев.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Ранее мы писали, что в мире распространяется вспышка тяжелого гепатита у детей. 10% нуждались в пересадке печени.

Также мы подробно рассказывали о необходимости вакцинации от гепатита В.