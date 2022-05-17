Эпидемический паротит (так называемая "свинка"), который наиболее часто встречается у детей в возрасте 5-15 лет, особенно опасен своими осложнениями. Об опасности болезни и способах защититься от этого заболевания рассказали специалисты Минздрава в Facebook.

Медики пишут, что вирус может вызвать менингит, энцефалит и глухоту, а в случае заболевания у мальчиков в будущем может привести к бесплодию. Также инфицирование в первом триместре беременности увеличивает вероятность выкидыша до 25%.

Ниже в инфографике - основная информация о паротите и его способах передачи.

Ранее медики рассказали украинцам, как лучше адаптировать к войне тело и психику.

Также врачи предупредили украинцев об опасности краснухи и призвали вакцинироваться.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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