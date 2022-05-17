Медики предупредили украинцев об опасности краснухи и призвали вакцинироваться. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали о заболевании краснуха и о том, как предупредить эту болезнь.
Об этом МОЗ сообщает в Telegram, приводя соответствующую инфографику.
Известно, что краснуха считается "детской" болезнью, но она очень опасна для беременных женщин.
Инфицирование, особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или развитию тяжелых пороков плода. Наилучшая защита – это иммунизация, которая дает надежный длительный иммунитет, а также предотвращает развитие тяжелых форм и осложнений.
В МОЗ проинформировали о признаках краснухи, рассказали, в чем опасность инфекционного заболевания и как защититься от краснухи.
Краснуха - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
Основные симптомы:
- розовая или красная сыпь на лице и теле;
- увеличение лимфатических узлов;
- температура;
- головная боль;
- насморк;
- конъюнктивит.
В Украине вакцинацию против краснухи проводят дважды - в 1 год и в 6 лет. Прививки делают трехкомпонентной вакциной, которая дает иммунитет от кори, паротита ("свинки") и краснухи.
Ранее мы писали, что медики призвали украинцев защититься во время войны вакциной от опасной гемофильной палочки.
Также "Страна" сообщала, что медики опубликовали календарь прививок для детей в Украине.