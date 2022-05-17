Лучшим способом предупредить краснуху является вакцинация. Фото: Flickr

В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали о заболевании краснуха и о том, как предупредить эту болезнь.

Об этом МОЗ сообщает в Telegram, приводя соответствующую инфографику.

Известно, что краснуха считается "детской" болезнью, но она очень опасна для беременных женщин. 

Инфицирование, особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или развитию тяжелых пороков плода. Наилучшая защита – это иммунизация, которая дает надежный длительный иммунитет, а также предотвращает развитие тяжелых форм и осложнений.

В МОЗ проинформировали о признаках краснухи, рассказали, в чем опасность инфекционного заболевания и как защититься от краснухи.

Краснуха - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Основные симптомы:

  • розовая или красная сыпь на лице и теле;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • температура;
  • головная боль;
  • насморк;
  • конъюнктивит.

В Украине вакцинацию против краснухи проводят дважды - в 1 год и в 6 лет. Прививки делают трехкомпонентной вакциной, которая дает иммунитет от кори, паротита ("свинки") и краснухи.

Симптомы краснухи

В чем опасность краснухи

Как защититься от краснухи

Ранее мы писали, что медики призвали украинцев защититься во время войны вакциной от опасной гемофильной палочки.

Также "Страна" сообщала, что медики опубликовали календарь прививок для детей в Украине.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.