В апреле текущего года в Украине зарегистрировали 1522 случая туберкулеза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Медики приводят следующие показатели заболевших туберкулезом пациентов за март:

1 222 новых случая заболевания;

249 пациентов с рецидивом;

18 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

18 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

13 других случаев;

2 пациента с неизвестной историей предварительного лечения;

у 9 пациентов также диагностирован COVID-19.

Всего в апреле этого года, как пишет ЦОЗ, от туберкулеза лечились 12 540 человек.

Ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что в апреле текущего года в Украине официально зарегистрировано 834 новых случая ВИЧ-инфекции, у 196 пациентов диагностирован СПИД и 74 человека с синдромом приобретенного иммунодефицита человека умерли.

Кроме этого, медики из Центра общественного здоровья напомнили украинцам, что корь, паротит и краснуха - заболевания, которых можно избежать благодаря вакцинации. Для этого в возрасте 12 месяцев и 6 лет ребенка прививают трехкомпонетной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет одновременно от трех заболеваний.