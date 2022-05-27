Избыток солнечного света может привести к меланоме. Специалисты из Центра общественного здоровья дали украинцам советы, как предотвратить развитие болезни и меньше подвергаться ультрафиолетовому излучения.

Избегайте солнца в полдень. Ограничивайте пребывание на солнце с 10 до 16 вечера. Планируйте активности в другое время суток. Если у вас нет такой возможности, тогда защитите свою кожу.

Используйте солнцезащитный крем. Средство должно быть широкого спектра действия с SPF (sun protection factor) не менее 30. Рекомендуют использовать крем даже в пасмурные дни. Наносить его желательно каждые 2 часа, особенно когда вы плаваете или потеете.

Больше одежды - больше защиты. Обязательно прикрывайте руки и ноги. Прикрывайте голову шляпой с широкими полями. Носите очки с защитой от UVB и UVA лучей.

Позаботьтесь о родных! Если у них нет возможности купить себе крем для защиты от солнца, шляпу или очки, однако они проводят время на свежем воздухе, подарите им такой набор. Родным приятно, а вам спокойно.

Врачи рассказали, что первыми симптомами меланомы часто является изменение имеющейся родинки (форма, окрас, диаметр и т.д.). Поэтому необходимо время от времени осматривать свои родинки на теле и обращаться к врачу, если заметили изменения.

"Сходите на профилактический осмотр к дерматологу. Врач сможет вас осмотреть и дать соответствующие рекомендации. Если вы внутреперемещенное лицо, вы можете получать медицинскую помощь в том городе, куда вы временно переселились или получили убежище", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили, что любая патология кожи, которая быстро растет или изменяется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована врачом.

Скриншот: Facebook/Центр Громадського здоров'я

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