Министерство здравоохранения Украины рассказало, что по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения и это количество растет. Болеют им дети, заболевание проходит тяжело.

Причины заболевания все еще не изучены. Известно, что:

международные поездки или связи с гражданами других стран не были определены как факторы, которые могли повлиять на развитие заболевания;

вирусы гепатита A, B, C, E и D не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.

Минздрав советует не паниковать, ведь сейчас гепатиты поддаются лечению. Если у ребенка появились признаки поражения печени, следует обратиться за помощью к врачу.

Признаки поражения печени:

Моча потемнела, а кал посветлел

У ребенка чешется кожа

Появилась желтуха

У ребенка болит живот

Есть усталость и потеря аппетита

Поднялась температура

В таком случае врачи рекомендуют обращаться за помощью.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Ранее мы писали, что в мире продолжает распространяться загадочная вспышка тяжелого гепатита у детей. Больше всего случаев этого заболевания у детей в возрасте до 10 лет на сегодняшний день выявлено в Великобритании. Также его обнаружили в Ирландии, США, Израиле, Нидерландах и Румынии. А недавно он дошел и до Японии с Канадой. Каждый десятый ребенок нуждается в пересадки печени.

Также "Страна" писала, что такое гепатит В и почему нужно от него прививаться.