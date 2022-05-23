Медики рассказали украинцам, что делать при подозрении на загадочный гепатит, которым болеют дети
Министерство здравоохранения Украины рассказало, что по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения и это количество растет. Болеют им дети, заболевание проходит тяжело.
Причины заболевания все еще не изучены. Известно, что:
- международные поездки или связи с гражданами других стран не были определены как факторы, которые могли повлиять на развитие заболевания;
- вирусы гепатита A, B, C, E и D не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.
Минздрав советует не паниковать, ведь сейчас гепатиты поддаются лечению. Если у ребенка появились признаки поражения печени, следует обратиться за помощью к врачу.
Признаки поражения печени:
- Моча потемнела, а кал посветлел
- У ребенка чешется кожа
- Появилась желтуха
- У ребенка болит живот
- Есть усталость и потеря аппетита
- Поднялась температура
В таком случае врачи рекомендуют обращаться за помощью.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Ранее мы писали, что в мире продолжает распространяться загадочная вспышка тяжелого гепатита у детей. Больше всего случаев этого заболевания у детей в возрасте до 10 лет на сегодняшний день выявлено в Великобритании. Также его обнаружили в Ирландии, США, Израиле, Нидерландах и Румынии. А недавно он дошел и до Японии с Канадой. Каждый десятый ребенок нуждается в пересадки печени.
Также "Страна" писала, что такое гепатит В и почему нужно от него прививаться.