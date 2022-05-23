МОЗ рассказал о необычном гепатите у детей. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины рассказало, что по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения и это количество растет. Болеют им дети, заболевание проходит тяжело. 

Причины заболевания все еще не изучены. Известно, что:

  • международные поездки или связи с гражданами других стран не были определены как факторы, которые могли повлиять на развитие заболевания;
  • вирусы гепатита A, B, C, E и D не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.

Минздрав советует не паниковать, ведь сейчас гепатиты поддаются лечению. Если у ребенка появились признаки поражения печени, следует обратиться за помощью к врачу.

Признаки поражения печени: 

  • Моча потемнела, а кал посветлел
  • У ребенка чешется кожа
  • Появилась желтуха
  • У ребенка болит живот
  • Есть усталость и потеря аппетита
  • Поднялась температура

В таком случае врачи рекомендуют обращаться за помощью. 

Гепатит неизвестного происхождения

 

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України 

Ранее мы писали, что в мире продолжает распространяться загадочная вспышка  тяжелого гепатита у детей. Больше всего случаев этого заболевания у детей в возрасте до 10 лет на сегодняшний день выявлено в Великобритании. Также его обнаружили в Ирландии, США, Израиле, Нидерландах и Румынии. А недавно он дошел и до Японии с Канадой. Каждый десятый ребенок нуждается в пересадки печени.

Также "Страна" писала, что такое гепатит В и почему нужно от него прививаться.

 

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