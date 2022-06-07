В захваченном Мариуполе, где проблемы с водой и массовые захоронения могут стать причиной вспышки холеры, количество населения уменьшилось в 5 раз. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Телеграме.

"Пенсионный фонд террористической "Днр" подсчитал имеющееся количество пенсионеров в Мариуполе – 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек). Но доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла в 2 раза", - говорится в сообщении.

Также 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины. 50-70 тысяч находятся в приазовских поселках или оккупированных территориях востока и юга Украины. 47 тысяч депортированы или вынуждены выехать на территорию России и Беларуси. Более 22 тысяч убито русскими войсками. 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.