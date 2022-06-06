Из-за того, что в оккупированном Мариуполе нет доступа к питьевой воде, а также во дворах домов расположены массовые захоронения, там может быть серьезная вспышка заболеваний. Например, холеры.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В Мариуполе отсутствие питьевой воды, массовые захоронения в неположенных местах могут привести к существенному загрязнению поверхностных водоносных горизонтов. Поэтому людям нужно особо быть внимательными при использовании колодезной воды, поскольку она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний. Есть риск распространения таких болезней, как холера, тем более что в Мариуполе мы фиксировали вспышку холеры в прошлом", - заявил Кузин.

По его словам, на освободившихся территориях специалисты обследуют населенные пункты на противоэпидемическую безопасность. Уже обследованы полностью территории Житомирской и Киевской областей, 70% в Сумской области, 48% - в Черниговской.

В то же время, как отметил главный госсанврач, сложная ситуация на прифронтовых территориях, где часто разрушена медицинская инфраструктура, и обычно там используются мобильные медицинские бригады, работающие под эгидой международных организаций.

"Такие мобильные бригады оказывают первичную медицинскую помощь или занимаются вопросами госпитализации людей. В случае регистрации инфекционных заболеваний такие мобильные бригады предоставляют соответствующее сообщение в центры контроля и профилактики заболеваний. Сейчас по прифронтовым территориям (там, где у нас есть доступ к информации), мы не наблюдаем существенного роста инфекционных заболеваний", - подытожил Кузин.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.