Мошенники распространяют информацию об организованной эвакуации из Мариуполя 9 июня, хотя украинские власти такого мероприятия не проводят.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Эта информация является сознательным обманом для получения денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически - мошенничество", - пишет он и прикрепляет скрин сообщений об "эвакуации".

Вообще украинские мошенники придумали разные схемы заработка на войне. Одни предлагают родственникам пропавших военных "помощь" в их поиске за деньги.

Другие пытаются похитить данные платежных карт под видом денежной помощи от ООН.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.