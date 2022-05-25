Пока украинцы воюют на фронте, их семьи пытаются обмануть мошенники. Фото: facebook/GeneralStaff.ua

Мошенники придумали схему обмана родственников военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести. 

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Пользуясь эмоциональным состоянием жертв, мошенники предлагают за деньги "помощь" в розыске близких и их освобождении.

В связи с этим в ВСУ официально сообщают, что не занимаются освобождением пленных с помощью выкупа и призывают быть бдительными.

Отметим, что украинских мошенников война совершенно не смущает, они наоборот пытаются на ней заработать. Ранее в Госспецсвязи рассказали, как мошенники пытаются похитить данные платежных карт под видом денежной помощи от ООН.

А в Тернополе задержали мошенников, которые присвоили себе 13 млн грн из пожертвований на ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года. 

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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