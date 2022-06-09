Адвокаты приговоренных в "ДНР" к смертной казни воевавших за Украину иностранцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима намерены обжаловать смертный приговор.

Как сообщает "РИА Новости", иностранцы могут обжаловать приговор или просить о помиловании.

Если Пушилин "помилует" их, смертную казнь заменять на пожизненное заключение или 25 лет тюрьмы.

Смертная казнь в "ДНР" приводится в исполнение путем расстрела.

Напомним, приговоренные обвинялись в "наемничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

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Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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