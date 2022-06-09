"Верховный суд ДНР" приговорил трех иностранных военных, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ, к смертной казни.

Речь идет о марроканце Саадуне Брагиме и британцах Шоне Пиннере и Эйдене Аслине.

Они обвинялись в "наёмничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

Накануне они частично признали свою вину. Все трое участвовали в войне на стороне Украины и были взяты в плен в Мариуполе. На "суде" они признались в прохождении обучения якобы "с целью террористической деятельности".

Ранее британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина хотели обменять на Виктора Медведчука, но идея не встретила понимания у Британии и Украины.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.