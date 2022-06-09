Российский банк "Промсвязьбанк", первым попавший под западные санкции, начал работу в "ЛДНР" и обещает начать выпуск платёжных карт системы "Мир".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов", — рассказали в банке.

Также "Промсвязьбанк" будет обеспечивать выплату "пенсий" и "пособий" жителям непризнанных "республик".

"Ещё одно свидетельство взятого Москвой курса на присоединение Донбасса к РФ", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что ранее "ЛДНР" начали переводить на российскую мобильную связь и стандарты цифровизиции РФ.

Также сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях россияне открывают отделения МРБ банка, который будет оперировать в рублях.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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