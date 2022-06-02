Глава "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал о последствиях вчерашнего ракетного удара по железнодорожной инфраструктуре Львовской области.

Об этом Камышин написал в Telegram.

По его словам, заблокированными оказались три пассажирских поезда.

"Команда сработала четко, и уже через два часа первый поезд был разблокирован и возобновил движение. А через три часа разъехались уже все три пассажирских поезда", – рассказал Камышин.

Также он сообщил, что в общей сложности задержались 15 пассажирских поездов. Самая большая задержка составила более 10 часов.

Ранее мы писали, что по словам губернатора региона Козицкого, в результате удара по Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадали 5 человек.

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