Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал о ночных ракетных ударах по Львовской области.

По его словам, в 22:45-22:55 крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря, ударили по ЖД-инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах области.

Объекты железной дороги существенно повреждены, многие поезда задерживаются. Железнодорожники работают над восстановлением сообщения.

Ранены пять человек. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, один получил легкие ранения, обошлось без погибших.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.