В ночь с 1 на 2 июня российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате пострадали, по предварительным данным, пять человек.

Об этом сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

По его данным, ракетный удар был нанесен поздно вечером по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе.

Губернатор Козицкий также сообщил, что в результате удара ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет.

В результате вражеского ракетного удара по инфраструктуре Львовской железной дороги произошла задержка поездов, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин. По его словам, речь о поездах №30 Ужгород — Киев, №13 Солотвино — Киев и №145 Львов — Ужгород. Все они спустя несколько часов возобновили движение.

Также Камышин опроверг информацию, что удар пришелся по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты во Львовской области, о чем сообщал советник главы МВД Антон Геращенко.

Серди пострадавших, по данным Камышина, нет железнодорожников. Степень повреждений инфраструктуры выясняется.

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