Во Львовской области на данный момент мобилизовано уже 40 тысяч человек, а могут призвать еще 70 тысяч.

Эти цифры сообщил львовский областной военком Александр Тищенко в интервью Lviv.Media.

По словам военкома, чаще всего ВСУ нуждались в стрелках, пулеметчиках и водителях.

"Около 70 тыс. военнообязанных из Львовской области могут быть призваны по мобилизации. Все наверняка помнят, какие безумные очереди выстраивались из числа добровольцев перед районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в начале российского полномасштабного вторжения. В первую очередь шли высокомотивированные и патриотически настроенные граждане, резервисты оперативного резерва первой очереди и обычные добровольцы с опытом и без военной службы. Учитывая необходимость качества комплектования воинских частей боевого состава, возникла необходимость укомплектованности специалистами дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы", - объяснил Тищенко.

Ранее сообщалось, что численность украинской армии могут довести до миллиона человек. По словам министра обороны Алексея Резникова, Министерство обороны "ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом". До войны численный состав ВСУ насчитывал порядка 200 тысяч человек.

Позже Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина планирует поставить под ружьё миллион человек. Арестович заявил, что можно призвать и пять миллионов человек. Главный вопрос - чем их снарядить и вооружить. То есть вопрос не в людях, а в снабжении.

Напомним, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.