Российские войска ударили крылатыми ракетами по железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Туровском районе Львовской области.

Об этом сообщил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам цель противника - попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия из западных стран. Также Геращенко сообщил, что россияне не смогли причинить ущерб стратегическому объекту.

Чиновник сначала написал название туннеля, но затем отредактировал пост, убрав его.

Также Геращенко сообщил, что поступила информация о пострадавших в Стрыйском районе Львовской области во время прилёта в ночь на 2 июня: на данный момент известно, что ранены пять человек.

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, состояние людей медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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