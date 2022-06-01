Войска РФ размещают на Змеином ракетные установки. Возможен обстрел прибрежных районов Одесской области
Россияне размещают на острове Змеиный ракетные установки. Это может означать, что они хотят обезопасить свои корабли от ВСУ и планируют применить вооружение по побережью Одесской области.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Сообщается, что на Змеином устанавливают ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и радиоэлектронную станцию.
При этом признаков подготовки десантной операции со стороны РФ нет, "но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или к устью Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов".
Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что оккупация Одессы остается в приоритетах мечтаний российских войск.
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Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
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