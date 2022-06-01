Россияне размещают на острове Змеиный ракетные установки. Это может означать, что они хотят обезопасить свои корабли от ВСУ и планируют применить вооружение по побережью Одесской области.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Сообщается, что на Змеином устанавливают ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и радиоэлектронную станцию.

При этом признаков подготовки десантной операции со стороны РФ нет, "но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или к устью Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов".

Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что оккупация Одессы остается в приоритетах мечтаний российских войск.

Также "Страна" рассказывала, почему украинские власти заявляют о критической ситуации на фронте.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.