Россияне сформировали два отряда боевых кораблей, чтобы укрепиться на острове Змеиный, но из-за штормовой погоды они укрываются в Крыму.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По данным командования, в Черном море находятся два других корабля РФ с крылатыми ракетами.

Угроза ракетных ударов остается высокой.

Согласно сообщению, оккупанты не ведут активных наступательных действий на линии соприкосновения, готовят дополнительные рубежи обороны и получают существенное влияние на морально-психологическое состояние из-за успехов и продвижения украинских войск на востоке.

"На Николаевщине продолжаются обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В областном центре относительно спокойно. На Херсонщине враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - отмечает командование.

В ОК добавили, что, учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушены дома, заминированы дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Но оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны.

Напомним, 16 мая сообщалось о попытках россиян организовать поставки техники на остров Змеиный. Ранее спикер Одесской областной ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении заявил о том, что на острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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