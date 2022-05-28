Во Львовской области полиция задержала злоумышленника по подозрению в подрыве гранатой четырех человек. Им оказался 41-летний киевлянин.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции региона.

27 мая в 14:20 в полицию поступила информация о взрыве в автомобиле "Мицубиши", который произошел на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе недалеко от государственной границы с Польшей.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры: 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий - 43 лет. Все они жители Киевской области.

Также полиция выяснила, что гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – киевлянин, с которым они имели общий "бизнес-проект". Несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов США, за которые он должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать "клиентам".

Люди дали мужчине значительную сумму средств, однако автомобилей он не купил, а деньги просто присвоил. Вместе с потенциальными владельцами авто он приехал на Львовщину встречать несуществующие машины. Поскольку возвращать средства он не собирался, то решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль "Мицубиши", он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой. Та взорвалась, травмировав находившихся в салоне людей. К счастью, никто из них не погиб.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается.

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