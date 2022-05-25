В результате стрельбы в микроавтобусе в Холодногорском районе Харькова погибли не менее двух человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал полиции Харьковской области.

"Во время перестрелки погибли трое мужчин. 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата. На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен", - сказано в записи.

В полиции добавили, что на место происшествия прибыли руководство главка, две следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Сейчас собираются вещественные доказательства, которые направят на экспертное исследование. Также устанавливаются детали происшествия и участники перестрелки.

Следователи внесли сведения о происшествии Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

"Один из погибших одет в военную форму, его нашли в микроавтобусе. Второй убитый – человек в штатском, его тело лежало неподалеку", – сообщил телеканал.

В местных пабликах пишут, что погибших действительно трое, а телеканал "24" публикует фото, на котором видно, что микроавтобус принадлежит территориальной обороне.

Ранее "Страна" публиковала видео расстрелянного на Холодной горе микроавтобуса.

Мы также сообщали, что под Харьковом россияне расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.