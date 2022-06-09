Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все попытки России аннексировать оккупированные регионы Украины должны иметь серьезные санкционные последствия.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ", - сказано в посте Подоляка.

По его словам, союзники Украины должны создать такие условия, при которых Кремль будет понимать цену каждого действия, которое нарушает суверенитет украинского государства.

Как писала "Страна", сегодня стало известно, что на Херсонщине в оккупационной "администрации" заявили, что планируют провести "референдум" по присоединению к РФ до конца года.

А днем ранее мы сообщали, что в оккупированной Запорожской области уже идет подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России. Об этом заявил назначенный Россией представитель "администрации" Владимир Рогов, как передают российские СМИ.