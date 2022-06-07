В подконтрольном России Мелитополе побывал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, куратор внутренней политики в Кремле.

Об этом сообщила "мэр" города Галина Данильченко.

По ее словам, после визита Кириенко Мелитополь начинает "готовиться к референдуму".

О каком именно референдуме идет речь, Данильченко не сказала, но, судя по всему, имеется в виду присоединение региона к России.

Ранее "Страна" сообщала, что "власти" в оккупированной Запорожской области уверяют, что 70 тысяч украинцев уже подали заявку на паспорт РФ.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.