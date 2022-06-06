"Власти" в оккупированной Запорожской области уверяют, что 70 тысяч украинцев уже подали заявку на паспорт РФ
Заявление на получение российского гражданства подали более 70 тысяч жителей на территории Запорожской области, подконтрольной России, заявляет "военно-гражданская администрация" региона, назначенная россиянами.
Ранее сообщалось, что Путин издал указ об упрощении получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. В конце мая в регионах были открыты пункты приёма документов для оформления гражданства.
Также "Страна" рассказывала, что назначенные РФ "власти" Запорожской области собираются отпраздновать в Мелитополе 12 июня "День России" и начали приём документов для получения российского гражданства.
Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.