Заявление на получение российского гражданства подали более 70 тысяч жителей на территории Запорожской области, подконтрольной России, заявляет "военно-гражданская администрация" региона, назначенная россиянами.

Ранее сообщалось, что Путин издал указ об упрощении получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. В конце мая в регионах были открыты пункты приёма документов для оформления гражданства.

Также "Страна" рассказывала, что назначенные РФ "власти" Запорожской области собираются отпраздновать в Мелитополе 12 июня "День России" и начали приём документов для получения российского гражданства.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.