Телеканал Sky News рассказал, "как производители оружия наживаются на конфликте" в Украине (так звучит заголовок материала).

Страны НАТО отправили Украине военной техники на сумму более 8 миллиардов долларов, а Европа хочет потратить на оборону еще 200 миллиардов евро, сообщает канал.

"В сочетании с ролью конфликта в увеличении военных расходов, это принесет непредвиденную прибыль западным производителям оружия, но есть и риски", - пишет Sky News.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорят, что большая часть оружия идет в Украину из старых военных запасов, которые Запад начал пополнять новыми вооружениями. США выделили на это 9 млрд долларов.

Наибольшие выгоды получат американские оборонные подрядчики, такие как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Они уже получают многомиллионные контракты на пополнение арсеналов не только США, но и союзных им стран.

Если говорить, например, о "Стингерах", то их Украине передали, кроме США, правительства Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение их запасов.

В Европе основными выгодополучателями войны в Украине издание называет британскую компанию BAE Systems и французскую Thales.

Напомним, по данным замглавы ГУР, на Донбассе идет "артиллерийская война", и Украина проигрывает в ней России.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.